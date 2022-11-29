Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Морозы сохранятся на большей части Казахстана

29 Ноября 2022, 01:29
Морозы сохранятся на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ясную и морозную погоду обещают синоптики 29 ноября в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием холодного северного антициклона, с чем сохранится ясная и морозная погода. С прохождением атмосферных фронтов на юге, юго-западе, юго-востоке страны пройдут осадки (дождь, снег), ожидаются туман, гололед. По РК ожидается усиление ветра, на северо-западе, в горных районах юга, юго-востока – туман. На севере, востоке, в горных районах области Жетысу ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более», - говорится в сообщении.


Теги:
Новости по теме
29 ноября учащиеся школ и 1, 2 курсов колледжей Абайской области переходят на дистанционку
Трассу Тараз – Шымкент закрыли из-за сильного гололеда
Волонтеры напоили астанчан горячим чаем
Читайте также
29 ноября учащиеся школ и 1, 2 курсов колледжей Абайской области переходят на дистанционку
Трассу Тараз – Шымкент закрыли из-за сильного гололеда
Морозы до 43 градусов сохранятся на востоке Казахстана
Движение ограничили для дизельных и пассажирских автобусов на дорогах в ВКО и Абайской  области
МЧС РК: 45 человек были спасены из снежных заносов за минувшие сутки по республике
Застрявшим на трассе сорока пассажирам автобуса помогли в Урджарском районе
Увязших в снегу водителей спасали в Костанайской области
Учащиеся второй смены в Абайской области перешли на онлайн-обучение из-за погоды
Новости партнеров
Популярное
1 Ермек Сагимбаев назначен председателем КНБ РК
2 Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
3 Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
4 Марат Омаров назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции
5 Житель Темиртау осужден за пропаганду терроризма – КНБ РК

Лента новостей