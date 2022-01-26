Морозы прогнозируют в Казахстане 27-29 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоды в Казахстане на 27-29 января 2022 года, рассказали синоптики. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В начале периода отрог уходящего антициклона все еще будет оказывать влияние на большую часть Казахстана, на севере, востоке и в центре страны сохранятся морозы до 18-23, местами 26 градусов. Лишь на западе, а также 28-29 января на юге, юго-востоке республики с прохождением Южного циклона ожидаются осадки, в горных районах сильные осадки в виде дождя и снега», - отмечается в сообщении Казгидромета.