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Морозы прогнозируют в Казахстане 27-29 января

26 Января 2022 10:45
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Морозы прогнозируют в Казахстане 27-29 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоды в Казахстане на 27-29 января 2022 года, рассказали синоптики. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«В начале периода отрог уходящего антициклона все еще будет оказывать влияние на большую часть Казахстана, на севере, востоке и в центре страны сохранятся морозы до 18-23, местами 26 градусов. Лишь на западе, а также 28-29 января на юге, юго-востоке республики с прохождением Южного циклона ожидаются осадки, в горных районах сильные осадки в виде дождя и снега», - отмечается в сообщении Казгидромета.


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#Казгидромет   #Погода  
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