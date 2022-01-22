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вчера 21:45
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Морозы прогнозируют на западе и севере Казахстана 22 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На западе и севере Казахстана 22 января ожидается понижение температуры до 21 градуса мороза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».
В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём 3-5 тепла. По области ожидается туман.
В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус мороза, днём 12-14 мороза.
В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 2-4 мороза.
В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днём 8-10 мороза.
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура воздуха ночью 118-20 градусов мороза, днём 10-12 мороза. По области ожидается туман.
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса мороза, днём 15-17 мороза.
В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём до 2 градусов мороза. По области ожидается туман.
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов мороза, днём 13-15 мороза. По области ожидается туман.
В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов мороза, днём 15-17 мороза.
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днём 1-3 мороза.
В Таразе переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 3-5 тепла.
В Туркестане переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём от -1 до +1 градуса.
В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём 5-7 мороза. По области ожидаются низовая метель, гололёд, туман.
В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, днём 13-15 мороза.
В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, туман, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса мороза, днём 12-14 мороза.
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 4-6 градусов мороза, днём 3-5 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём до 2 тепла.
Напомним, в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
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