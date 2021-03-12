Морозы принес антициклон из Москвы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки вновь выпало большое количество осадков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям инженер филиала РГП «Казгидромет» Роман Гиричев сообщил, что в некоторых селах количество осадков за сутки достигло месячной нормы.

«В селе Андреевке района им Г. Мусрепова выпало 14,7 мм, что составляет почти месячную норму. В селе Новоникольское Кызылжарского района – 7,9 мм, или половина месячной нормы. В целом по области наблюдалась штормовая погода: снег, метель, видимость составляла менее 50 метров, порывистый ветер до 28 метров в секунду. Такая скорость была зафиксирована в городе Тайынше», - рассказал Р.Гиричев.

В ближайшие дни в регион вернутся морозы. Соответствующее штормовое предупреждение уже объявили на субботу, 13 марта.

«В ближайшие двое суток из районов Москвы на территорию области сместится антициклон, который принесет понижение температуры воздуха ночью до минус 25-30 градусов. К концу второй декады ожидается повышение температуры воздуха. В третьей декаде станет еще теплее: ночью температура воздуха будет составлять от минус 1 до плюс 4 градусов, днем – от 3 до 8 градусов тепла. Затем возможно вновь понижение температуры воздуха ночью до минус 5-10 градусов, днем – 0 – минус пять градусов. К концу месяца вновь потеплеет», - сказал Р.Гиричев.



