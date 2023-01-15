Морозы на юге до -36 градусов прогнозируют синоптики 15 января

15 Января 2023, 01:31

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 15 января 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

На большую часть территории Республики Казахстан по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с которым сохраняется погода без осадков. На востоке, севере, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, усилится ветер с низовой метелью. На юге республики – туман.

Ночью на севере, в горных районах Жетысуской области сохраняется очень сильный мороз 31-36 градусов, в Алматинской, Жамбылской областях – сильный мороз 30-32 градуса.