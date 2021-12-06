Морозы идут на север Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики РГП «Казгидромет» дали прогноз погоды по Казахстану на 7-9 декабря, передает МИА «Казинформ».

«В ближайшие дни жители северных и восточных регионов Казахстана ощутят настоящее приближение зимы. За теплым Южным циклоном стремительно движется холодный антициклон из районов Атлантики. Подпитываемый холодными воздушными массами, он принесет прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха», - говорится в сообщении.

Поэтому 7-8 декабря в ночные часы на севере и востоке страны столбики термометров опустятся до 22-30 мороза.

А вот южные регионы республики останутся под защитой теплых воздушных масс из районов Ирана, и здесь существенного похолодания не ожидается.