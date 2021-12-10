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вчера 21:32
Морозы и туман ожидаются в большинстве регионов Казахстана 10 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Морозы, ветер, туман и гололед прогнозируют в большинстве областей Казахстана 10 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».
В Актау переменная облачность, ночью дождь, ветер 9-14, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днём 8-10 тепла.
В Актобе переменная облачность, днём снег, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём 4-6 мороза. По области ожидается гололёд.
В Атырау переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днём до 2 градусов тепла с дальнейшим понижением. По области ожидаются туман, гололёд.
В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов мороза, днём 5-7 мороза.
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днём 4-6 мороза.
В Костанае ясно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днём 6-8 мороза.
В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 2-4 тепла.
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов мороза, днём 8-10 мороза.
В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днём 7-9 мороза.
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днём до мороза. По области ожидается туман.
В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 2-4 тепла. По области ожидается туман.
В Туркестане ясно, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 10-12 тепла. По области ожидается туман.
В Уральске переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём от -1 до +1 градуса. По области ожидаются низовая метель, гололёд.
В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 градуса мороза, днём 13-15 мороза.
В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днём 7-9 мороза.
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 7-9 градусов мороза, днём до 2 мороза.
В Шымкенте ясно, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днём 13-15 тепла.
Напомним, в шести регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
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