Морозы и погода без осадков ожидаются 17-19 января в Казахстане

16 Января 2023, 12:57

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоды в Казахстане на 17-19 января сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ».

«Под влиянием обширного Северо-западного антициклона практически по всей территории страны сохранится погода без осадков, лишь на востоке, северо-востоке Казахстана ожидаются снег и низовая метель. Малоподвижный антициклон и арктические воздушные массы не вызовут резких изменений в температурном фоне: морозы все еще сохранятся», - говорится в сообщеии Казгидромета.