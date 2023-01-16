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Морозы и погода без осадков ожидаются 17-19 января в Казахстане

16 Января 2023, 12:57
Морозы и погода без осадков ожидаются 17-19 января в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоды в Казахстане на 17-19 января сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ».

«Под влиянием обширного Северо-западного антициклона практически по всей территории страны сохранится погода без осадков, лишь на востоке, северо-востоке Казахстана ожидаются снег и низовая метель. Малоподвижный антициклон и арктические воздушные массы не вызовут резких изменений в температурном фоне: морозы все еще сохранятся», - говорится в сообщеии Казгидромета.


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