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    Морозы и гололед в Алматы: травмы получили более 200 человек

    19 Января 2023, 23:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что с наступлением холодов в больницы города экстренно госпитализировали 216 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления, количество экстренно госпитализированных с наступлением минусовой температуры, то есть с 10 по 17 января, составило 216 человек, из них 124 пациента с различными травмами, 34 - с сотрясением мозга, 15 - с ожогами, 11 - с обморожением конечностей и прочие. С начала года, в период со 2 по 9 января, количество экстренно госпитализированных и обратившихся в травмпункты составило 232 пациента.

    Также от обморожения с начала года умер один человек без определенного места жительства.

    Специалисты советуют подготовиться перед тем, как выйти на улицу в мороз.

    «При выборе одежды необходимо помнить, что прослойка воздуха держит тепло. Чем больше прослоек воздуха, тем теплее. Одежда не должна стеснять движения. Обувь должна быть теплой и свободной. Шапка должна прикрывать уши. Из аксессуаров обязательно перчатки и шарф. Те участки тела, которые невозможно прикрыть одеждой, можно обработать жирным кремом. Больше всего подвержены переохлаждению и обморожению дети и пожилые люди», - напомнили в управлении.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение Общество Погода Врачи
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