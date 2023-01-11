Морозы до 40 градусов ожидаются в Карагандинской области

11 Января 2023, 10:57

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области стоят сильные морозы. Кроме этого на дорогах гололед. О том, что делать, как избежать обморожения во время пребывания на улице и какие советы дают специалисты, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

По словам синоптиков, на некоторых территориях Карагандинской области температура воздуха опустится до –39. Это вызвано антициклоном, пришедшим из севера. Предположительно, такие сильные морозы продлятся несколько дней. Сейчас температура воздуха днем снизится до -26, а ночью -36.

«12 января температура воздуха составит -34-39. На юге области зафиксирован мороз -30 градусов. Днем 18-23 мороза. На востоке области 26 градусов мороза. С 11 по 12 января в Караганде ожидается погода без осадков, переменная облачность. Ночью 33-35, а днем 25-27 градусов ниже нуля», - говорит начальник отдела метеообеспечения «Казгидромет» Анастасия Грязнова.

По словам врачей и спасателей, в морозные дни важно помнить о мерах предосторожности. Особенно опасно в такие дни чрезмерно принимать алкогольные напитки и выходить на улицу. Потому что, по словам специалистов, пьяный человек не чувствует, как у него замерзают конечности.

«Если человек принимает чрезмерное количество алкоголя, ему не следует находиться на улице в течение длительного времени. Алкоголь расширяет сосуды. По этой причине тело не может удерживать много тепла. А когда человеку не хватает тепла во время морозов, организм быстро замерзает», - говорит руководитель Ситуационного центра клиники им. Х. Макажановой Ерик Шонбаев.

В морозы увеличивается количество пациентов, у которых обморожены конечности. Часто в больницу с обморожением попадают люди без определенного места жительства. Среди пациентов встречаются и те, у кого есть дом. К сожалению, они прибегают к помощи врача слишком поздно. В результате приходится ампутировать части тела.

«К сожалению, как бы мы ни предупреждали, в морозные дни обмороженные люди переполняют наши стационары. Два дня назад, когда потеплело, а потом поднялись морозы, улицы покрылись льдом. Это тоже плохо. Много тех, кто получил травмы при падении. При таких ситуациях не пытайтесь заниматься самолечением. Необходимо немедленно обратиться к специалисту. Потому что последствия могут быть серьезными», - говорит врач.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям предупреждают жителей не находиться на улице слишком долго. А автовладельцев просят не выезжать на дальние расстояния.

«Если вам пришлось выехать, возьмите большое количество еды с собой. Необходимо носить с собой масляные лампы и теплую одежду. Если автомобиль застрял в снегу, человек должен оставаться внутри этого автомобиля. Если он останется там, шансы на выживание будут выше. Мы обязательно доберемся. При возможности поверните машину так, чтобы моторная часть оказалась прикрыта от ветра. Тогда топливо будет расходоваться чуть экономнее», - говорит начальник Управления ликвидации ЧС ДЧС Карагандинской области Нуржан Жакатаев.