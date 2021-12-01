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Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО

1 Декабря 2021 12:45
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Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в декабре средняя температура воздуха ожидается в пределах нормы – минус 11-14 градусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации филиала РГП «Казгидромет», количество осадков в первый зимний месяц составит 16-27 мм, что не выходит за пределы нормы.

Первая декада начнется с понижения температуры воздуха ночью от 10-15 до 20-25 градусов мороза, днем – от 0 – плюс 5 до 10-15 мороза. Затем потеплеет ночью до минус 5-10 градусов, днем до 0 – минус 5 градусов. В конце декады вновь похолодает.

Вторая декада начнется с понижения температуры воздуха ночью до минус 22-27 градусов, на севере области – до минус 32 градусов, днем – до 5-10 мороза.

Начало третьей декады будет еще более морозным. Ночью столбик термометра опустится до 28-33 мороза, на севере региона – до минус 38 градусов. Днем – до минус 20-25 мороза, в северной части области – до минус 30 градусов.

Затем ожидается повышение температуры воздуха ночью до 15-20 мороза, днем - до минус 7-12 градусов. И вновь похолодание ночью до 25-30 мороза, днем - до минус 17-22 градусов.

Снег, метель, ветер 15-20 метров в секунду ожидаются в начале первой декады, в конце второй и часто в третьей декаде. Гололед возможен в начале месяца.


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#Северо-Казахстанская область   #Погода  
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Автор:

Олеся Жуковень

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