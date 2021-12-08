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Морозы до 35 градусов ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

8 Декабря 2021 14:45
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Морозы до 35 градусов ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Казгидромет» представил прогноз погоды в Казахстане на 9-11декабря, передает МИА «Казинформ».

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«9 декабря большая часть территории страны будет находиться под влиянием обширного антициклона, с которым сохранится погода без осадков, а также ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью на севере, востоке и в центре Казахстана до 20-25, местами 30 мороза, 10 декабря на северо-востоке Восточно-Казахстанской области до 35 мороза», - сообщают синоптики.

В то же время на западные регионы страны начнет оказывать влияние циклон из районов Черного моря, который в последующие двое суток будет смещаться в восточном направлении на остальную территорию республики, вызывая на своем пути осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра 15-25 м/с, в северных регионах с низовой метелью, а также постепенное повышение температуры воздуха: ночью 11 декабря в северной половине республики до 5-10, местами 15-20 мороза, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области - 25 мороза.



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#Казгидромет   #Погода  
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