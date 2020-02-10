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Морозы до 33 градусов ожидаются в Казахстане

10 Февраля 2020 13:22
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Морозы до 33 градусов ожидаются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В предстоящие трое суток арктические холодные фронты, перемещающиеся через Казахстан, будут вызывать снегопады, метели, сильный северо-западный ветер, в южных областях – осадки, дождь, мокрый снег, туман и гололёд. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, обширный антициклон, смещающийся в тыл фронтам, уже стал причиной похолодания в северных и западных областях республики.

По мере продвижения на восток похолодает и на остальной территории Казахстана.

На востоке и в центре ночная температура воздуха понизится до минус 25…33°С. Но очень активные в этом году атлантические циклоны не дадут задержаться холоду надолго. И с очередным циклоном уже 13 февраля ожидается повышение температуры воздуха на западе и севере республики.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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