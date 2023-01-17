Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматинская область

Морозы до -26 градусов сохранятся 17 января в Жетысуской и Алматинской областях

17 Января 2023, 01:33
Морозы до -26 градусов сохранятся 17 января в Жетысуской и Алматинской областях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 17 января 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидроомет», передает МИА «Казинформ».

Под влияеним обширного северо-западного антициклона, практически по всей территории страны сохранится погода без осадков. На востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, с усилением ветра и низовой метелью. На юге страны – туман.

Ночью на севере, востоке, в горных районах Жетысуской и Алматинской областей сохраняется сильный мороз 25-26 градусов.

Ранее сообщалось, что в двух регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.


Новости по теме
Движение для всех видов транспорта из-за опасности схода лавин закрыто на автодороге в ВКО
Штормовое предупреждение объявлено в двух регионах Казахстана
Кыргызстан бьет рекорды по потреблению электроэнергии
Теги:
Читайте также
Движение для всех видов транспорта из-за опасности схода лавин закрыто на автодороге в ВКО
Штормовое предупреждение объявлено в двух регионах Казахстана
Кыргызстан бьет рекорды по потреблению электроэнергии
13 человек спасли из снежных заносов в Абайской области
Морозы и погода без осадков ожидаются 17-19 января в Казахстане
Бывшее руководство рынка «Алтын Орда» объявлено в международной розыск
Минус 57 градусов зафиксировано в трех населенных пунктах Якутии
На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
Новости партнеров
Популярное
1 Телевидение и радио отключат в Казахстане 18 января
2 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
3 Крупный завод в СКО выставили на торги
4 Асель Мукажанова назначена исполняющей обязанности председателя правления Astana International Exchange
5 На сколько обновился состав Сената

Лента новостей