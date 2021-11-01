Морозы до 25 градусов прогнозируют в ноябре в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области средняя температура воздуха в ноябре ожидается в пределах нормы – минус 6-8 градусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталия Левина сообщила, что п ервая половина ноября прогнозируется относительно теплой. Ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3 - +2 до -8-13 градусов, днем - от +3 - +10 до -2 - +3 градусов.

«В самые холодные дни второй половины месяца столбики термометров опустятся ночью до минус 17-25 градусов, днем - до минус 8-13 градусов. В третьей декаде ноября ожидается ослабление морозов, в дневные часы до слабоположительных значений», - рассказала Н. Левина.

Осадки - преимущественно в виде снега - с порывистым ветром ожидаются в конце первой декады, чаще во второй половине месяца. Гололед и туман будут наблюдаться часто в течение месяца.

Количество осадков в ноябре ожидается около нормы - 22-32 мм.