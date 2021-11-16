Морозы до 25 градусов ожидаются в ВКО и Карагандинской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Морозы до 25 градусов ожидаются в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях, передает МИА «Казинформ».
Как сообщает РГП «Казгидромет», 17 ноября на юге, востоке, в центре, 18 ноября на большей части Карагандинской области ожидается снег, метель, гололед. На западе, севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 17 ноября на юге, востоке, в центре области 15-20 м/с, днем на юге области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. 19 ноября ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 17-22, на северо-востоке области 25 мороза, днем до 10-15, на северо-востоке области 18 мороза.
18 ноября в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, ночью на севере области сильный снег. На юге, северо-востоке области ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, на юге, северо-востоке области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.
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