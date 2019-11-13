Морозы до 25 градусов ожидаются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 14-16 ноября в большинстве регионов Казахстана прогнозируется похолодание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«С районов Урала и Западной Сибири на Казахстан перемещаются арктические атмосферные фронты, с которыми, по мере их продвижения на юго-восток, ожидаются снег, местами метель, усиление северо-восточного ветра и гололед. А в тыл фронтам движется антициклон, сформировавшийся над акваторией арктических морей. С ним-то в большинстве областей республики и ожидается похолодание, наиболее значительное в северных, центральных и восточных районах», - сообщают синоптики.

В этих районах ночная температура воздуха понизится до 13-18, местами 20-25 градусов мороза, что ниже средних многолетних значений на 4-10°С.

Лишь на западе республики предполагается погода без осадков с температурой воздуха, близкой к норме для данного периода.