+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 6 °С
USD 388.81 EUR 429.01
RUB 6.08 CNY 55.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Морозы до 25 градусов ожидаются в Казахстане

13 Ноября 2019 12:32
Поделиться:
Морозы до 25 градусов ожидаются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 14-16 ноября в большинстве регионов Казахстана прогнозируется похолодание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

На северо-западе Казахстана 13 ноября ожидаются дожди и снег
О шторме предупредили жителей трёх областей республики На северо-западе и востоке Казахстана ожидаются дожди и снег Какой будет погода в Казахстане 12 – 14 ноября

«С районов Урала и Западной Сибири на Казахстан перемещаются арктические атмосферные фронты, с которыми, по мере их продвижения на юго-восток, ожидаются снег, местами метель, усиление северо-восточного ветра и гололед. А в тыл фронтам движется антициклон, сформировавшийся над акваторией арктических морей. С ним-то в большинстве областей республики и ожидается похолодание, наиболее значительное в северных, центральных и восточных районах», - сообщают синоптики.

В этих районах ночная температура воздуха понизится до 13-18, местами 20-25 градусов мороза, что ниже средних многолетних значений на 4-10°С.

Лишь на западе республики предполагается погода без осадков с температурой воздуха, близкой к норме для данного периода.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив