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Морозный и снежный декабрь ожидается в СКО

1 Декабря 2022, 12:51
Морозный и снежный декабрь ожидается в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области средняя температура воздуха в декабре ожидается в пределах нормы – 12-14 мороза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», количество осадков за месяц ожидается местами около нормы, местами – больше нормы.

В первой декаде – преимущественно без осадков. В отдельные дни ожидается снег, низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный – в первой половине декады, юго-восточный – во второй. Температура воздуха ночью будет колебаться от 25-30 до 20-25 мороза. Днем – от 10-15 до 18-20 градусов ниже нуля.

Во второй декаде предполагается понижение температуры воздуха ночью до минус 25-30, днём – до 18-23 мороза.

В первой половине третьей декады ожидается повышение температуры воздуха ночью и днем до 0 - минус 5 градусов. Во второй половине декады – постепенное понижение ночью до 27-32 мороза, днем – до минус 18-23 градусов.

Снег ожидается во второй половине первой декады, в середине месяца и часто в третьей декаде. Гололед – в середине третьей декады. Туман вероятен во второй половине первой, в начале второй, в конце третьей декады. Метель, ветер со скоростью 15-20 метров в секунду прогнозируются во второй половине первой декады, часто во второй и третьей декад месяца.


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