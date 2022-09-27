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    14:52, 27 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Морозные ночи ожидаются в сентябре в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в ближайшие двое суток синоптики обещают дальнейшее похолодание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», ночью 28-го сентября прогнозируются осадки в виде дождя с переходом в снег. На севере и западе области – туман. Температура воздуха опустится до 0 – минус 5 градусов. Днем сохранятся осадки и туман, потеплеет до 0 – плюс 5 градусов. Ветер северо-западный, северный со скоростью 9-14 метров в секунду.

    29-го сентября ночью еще похолодает. Столбик термометра опустится до минус 2-7 градусов. На востоке области пройдет дождь с переходом в снег. На севере, западе региона – туман. В восточной части области ожидается гололед. Днем потеплеет до 0 – плюс 5 градусов.

    27-го сентября в Петропавловске выпал первый снег. Температура воздуха днем в городе не поднимается выше плюс 1-2 градусов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Погода
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