Морозная погода сохранится в Казахстане 22 - 24 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз на 22 - 24 декабря 2018 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Антициклон, сместившийся на Казахстан, в предстоящие сутки будет разрушаться. Но над Таймыром уже формируется новый антициклон, который усиливаясь, начнёт смещаться на центральные районы Западной Сибири, а его отрог распространится на Казахстан. Поэтому в предстоящие выходные дни и понедельник ожидается холодная, преимущественно без осадков погода, снег ожидается лишь в отдельных районах республики, туман сохранится в южных и юго-восточных областях, в западных также туман и гололёд. В северных, центральных и восточных областях по-прежнему ночью 30...39°С мороза, что ниже климатической нормы на 7...10°С», - говорится в распространенном сообщении.