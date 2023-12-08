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    00:03, 08 Декабрь 2023 | GMT +6

    Морозная погода без осадков ожидается в Казахстане 8 декабря

    Снег и морозы прогнозируют в Казахстане в ближайшие три дня
    Фото: pexels

    8 декабря на большую часть Казахстана будет оказывать влияние холодный Северо-западный антициклон, с которым ожидается морозная погода преимущественно без осадков. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В южной половине, на востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на востоке страны - низовая метель.

    По республике прогнозируются туман, усиление ветра.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет Непогода
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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