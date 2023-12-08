00:03, 08 Декабрь 2023 | GMT +6
Морозная погода без осадков ожидается в Казахстане 8 декабря
8 декабря на большую часть Казахстана будет оказывать влияние холодный Северо-западный антициклон, с которым ожидается морозная погода преимущественно без осадков. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В южной половине, на востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на востоке страны - низовая метель.
По республике прогнозируются туман, усиление ветра.