Морозильные камеры для Pfizer поступили в столицу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На склад Управления общественного здравоохранения столицы прибыло морозильное оборудование для хранения вакцины Pfizer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Два морозильника, функционирующие при температуре от -45 до -80 градусов, поступили в минувшие выходные. В прививочные кабинеты вакцины будут доставляться в специальных термоконтейнерах.

Отметим, что на первом этапе прививать подростков и беременных вакциной Pfizer планируется только в пунктах вакцинации при медицинских организациях. О поступлении Pfizer в медучреждения города будет сообщено дополнительно.

Всего по городу действует более 90 пунктов вакцинации, также работу продолжают выездные бригады для вакцинации трудовых коллективов.

Отметим, на сегодня первый компонент вакцины от КВИ в столице получили почти 453 тысячи человек, полную иммунизацию прошли свыше 418 тысяч граждан.