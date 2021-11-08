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Морозильные камеры для Pfizer поступили в столицу

8 Ноября 2021 18:01
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Морозильные камеры для Pfizer поступили в столицу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На склад Управления общественного здравоохранения столицы прибыло морозильное оборудование для хранения вакцины Pfizer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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Два морозильника, функционирующие при температуре от -45 до -80 градусов, поступили в минувшие выходные. В прививочные кабинеты вакцины будут доставляться в специальных термоконтейнерах.

Отметим, что на первом этапе прививать подростков и беременных вакциной Pfizer планируется только в пунктах вакцинации при медицинских организациях. О поступлении Pfizer в медучреждения города будет сообщено дополнительно.

Всего по городу действует более 90 пунктов вакцинации, также работу продолжают выездные бригады для вакцинации трудовых коллективов.

Отметим, на сегодня первый компонент вакцины от КВИ в столице получили почти 453 тысячи человек, полную иммунизацию прошли свыше 418 тысяч граждан.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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