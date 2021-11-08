Морозильные камеры для Pfizer поступили в столицу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На склад Управления общественного здравоохранения столицы прибыло морозильное оборудование для хранения вакцины Pfizer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
Два морозильника, функционирующие при температуре от -45 до -80 градусов, поступили в минувшие выходные. В прививочные кабинеты вакцины будут доставляться в специальных термоконтейнерах.
Отметим, что на первом этапе прививать подростков и беременных вакциной Pfizer планируется только в пунктах вакцинации при медицинских организациях. О поступлении Pfizer в медучреждения города будет сообщено дополнительно.
Всего по городу действует более 90 пунктов вакцинации, также работу продолжают выездные бригады для вакцинации трудовых коллективов.
Отметим, на сегодня первый компонент вакцины от КВИ в столице получили почти 453 тысячи человек, полную иммунизацию прошли свыше 418 тысяч граждан.
- Актоты Раимкулова приняла победителей и призеров чемпионата мира по боксу
- Казахстанские ученые создали раствор для диагностики онкозаболевания
- О строительстве ТЭЦ-3 рассказал аким столицы
- Казахстанцы распространяли фейк о распылении ядовитых веществ над Таразом
- Подъем заболеваемости начинается с декабря - жителей Алматы призывают вакцинироваться против гриппа
- Вакцинация, предупреждение и последствия: Столичный врач рассказала о лечении COVID-19
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана