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    01:59, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Морозы в Якутии приблизились к 60-градусной отметке

    мороз
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Морозы в Республике Саха (Якутия) приблизились к 60-градусной отметке.  Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на  ЯСИА  («Якутское-Саха информационное агентство»). 

    Оймякон вновь подтверждает статус самого холодного населенного пункта. 5 декабря утром там зафиксирована самая низкая температура в Якутии — минус 57 градусов. 

    До минус 53 температура упала в Амге, Ытык-Кюеле, Чурапче. В Хабардино, Тёплом Ключе, Батамае термометры показали отметку минус 52.

    На один-два градуса температура выше в Намцах, Усть-Нере, Верхневилюйске, Усть-Моме, Крест-Хальджае, Покровске.

    Теги:
    Погода Мировые новости Россия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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