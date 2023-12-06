Морозы в Якутии приблизились к 60-градусной отметке

Морозы в Республике Саха (Якутия) приблизились к 60-градусной отметке. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ЯСИА («Якутское-Саха информационное агентство»).

Оймякон вновь подтверждает статус самого холодного населенного пункта. 5 декабря утром там зафиксирована самая низкая температура в Якутии — минус 57 градусов.

До минус 53 температура упала в Амге, Ытык-Кюеле, Чурапче. В Хабардино, Тёплом Ключе, Батамае термометры показали отметку минус 52.

На один-два градуса температура выше в Намцах, Усть-Нере, Верхневилюйске, Усть-Моме, Крест-Хальджае, Покровске.