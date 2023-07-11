Мороженым угощали животных в карагандинском зоопарке

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники карагандинского зоопарка угощали животных мороженым. Таким образом они пытались уберечь их от жары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обитателей карагандинского зоопарка сегодня угощали мороженым. Сладкое угощение получили медведи, мелкие грызуны и обезьянки. Сотрудники зоологического парка утверждают, что животные с удовольствием ели мороженое в такую жару.

«В Караганде снова наблюдается жара, а в такие дни особенно хочется мороженого, и наши питомцы с удовольствием его кушают. Так же напоминаем, что посетителям запрещено кормить животных, кроме копытных в зоопарке», - сообщили сотрудники зоопарка.

Однако с таким действием многие жители города не согласны. Под постом в социальных сетях многие пишут, что для животных сладкое вредно.

«Животным категорически нельзя еду с добавлением сахара» пишут одни. А некоторые даже опасаются за здоровье животных, и оставляют комментарии: «Нельзя животным сладкое! Спровоцируете у них диабет. Можно же просто льда наморозить».

Однако есть и те, кто хвалит работу зоологов, и пишут: «Дайте мишке больше, видно как он любит мороженое».

Между тем, прогнозы синоптиков не очень утешительные. По данным Казгидромет 12 июля днем на большей части Карагандинской области сохраняется сильная жара.

«Весь период на севере, в центре, 11 - 12 июля на северо-западе, 12 - 13 июля на юге, 13 июля на юго-востоке Казахстана днем ожидается очень сильная жара до 43 градусов», - говорится в сообщении синоптиков.