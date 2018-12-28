Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -16 °С
Алматы: -3 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мороз в новогоднюю ночь ожидается в Казахстане

28 Декабря 2018 12:34 186
Поделиться:
Мороз в новогоднюю ночь ожидается в Казахстане

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды с 29 декабря 2018 года по 2 января 2019 года опубликовал Казгидромет, передает МИА «Казинформ». 

Новости по теме

Более 500 алматинских детдомовцев получили подарки от ассоциации кондитеров Казахстана
За самого креативного снеговика в Астане вручат 100 тысяч тенге Главная елка Кокшетау зажгла свои огни

В ближайшие двое суток прохождение атмосферных фронтов через Казахстан вызовет в северных, центральных и восточных областях снегопады с метелями и повышение температуры воздуха.

Но уже 31 декабря здесь начнется похолодание, и в новогоднюю ночь мороз усилится до 25-30, местами 33-38°С, на востоке республики ночью 2 января местами до минус 40°С.

Осадки, мокрый снег, снег, туман и гололед ожидаются также в южных и юго-восточных областях. И здесь похолодает, в новогоднюю ночь температура понизится до 3-8, местами 15-20°С мороза.

В западных областях в новогодний дни мокрый снег, туман и гололёд, а температура воздуха с небольшими колебаниями будет близкой к норме.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив