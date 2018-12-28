Мороз в новогоднюю ночь ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды с 29 декабря 2018 года по 2 января 2019 года опубликовал Казгидромет, передает МИА «Казинформ».

В ближайшие двое суток прохождение атмосферных фронтов через Казахстан вызовет в северных, центральных и восточных областях снегопады с метелями и повышение температуры воздуха.

Но уже 31 декабря здесь начнется похолодание, и в новогоднюю ночь мороз усилится до 25-30, местами 33-38°С, на востоке республики ночью 2 января местами до минус 40°С.

Осадки, мокрый снег, снег, туман и гололед ожидаются также в южных и юго-восточных областях. И здесь похолодает, в новогоднюю ночь температура понизится до 3-8, местами 15-20°С мороза.

В западных областях в новогодний дни мокрый снег, туман и гололёд, а температура воздуха с небольшими колебаниями будет близкой к норме.