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Мороз в новогоднюю ночь ожидается в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды с 29 декабря 2018 года по 2 января 2019 года опубликовал Казгидромет, передает МИА «Казинформ».
В ближайшие двое суток прохождение атмосферных фронтов через Казахстан вызовет в северных, центральных и восточных областях снегопады с метелями и повышение температуры воздуха.
Но уже 31 декабря здесь начнется похолодание, и в новогоднюю ночь мороз усилится до 25-30, местами 33-38°С, на востоке республики ночью 2 января местами до минус 40°С.
Осадки, мокрый снег, снег, туман и гололед ожидаются также в южных и юго-восточных областях. И здесь похолодает, в новогоднюю ночь температура понизится до 3-8, местами 15-20°С мороза.
В западных областях в новогодний дни мокрый снег, туман и гололёд, а температура воздуха с небольшими колебаниями будет близкой к норме.
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