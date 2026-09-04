Морковь, картофель и капуста подешевели за неделю в Казахстане

В Казахстане за неделю снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

По состоянию на 2 сентября 2026 года наиболее заметно подешевел репчатый лук — на 7,2%. Цены на морковь снизились на 4,6%, картофель — на 3,2%, белокочанную капусту — на 3,1%, яблоки — на 1%.

Снижение общего уровня цен на социально значимые продовольственные товары зафиксировано и в отдельных городах. В Жезказгане показатель уменьшился на 0,4%, Костанае — на 0,2%, Актау и Караганде — на 0,1%.

Средняя стоимость лука по стране составила 166 теңге за килограмм. Самая низкая цена отмечена в Туркестане — 135 теңге.

Морковь в среднем стоила 238 теңге за килограмм. Дешевле всего ее можно было приобрести в Павлодаре — по 155 теңге за килограмм.

Средняя цена картофеля по республике составила 234 теңге за килограмм. Наиболее низкие цены зафиксированы в Павлодаре — 169 теңге и Костанае — 183 теңге за килограмм.

Помидоры в среднем по стране стоили 546 теңге за килограмм. Самая низкая цена отмечена в Таразе — 315 теңге.

Из мясной продукции средняя стоимость говядины с костями составила 3 804 теңге за килограмм, мяса кур — 1 746 теңге за килограмм.

Ранее сообщалось о том, что продовольственная инфляция в Казахстане замедлилась до 9,5%.