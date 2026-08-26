Море отступает: в Мангистауской области появился новый остров

В связи с падением уровня воды в Каспийском море на территории Мангистауской области возник новый остров. Видеоматериал об острове, который местные специалисты назвали Рыбачий, получил распространение в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новый остров находится в северной акватории Каспия к востоку от острова Святой, приблизительно в 30 километрах от села Баутино Мангистауской области.

Как сообщил директор регионального филиала Республиканской ассоциации рыбного хозяйства и аквакультуры «Qazaq balyk», экоэксперт Данияр Акимжанов, из-за отступления морской воды за прошедшие 4-5 лет количество небольших островов возросло.

— В этой акватории расположены Кулалы, Морской, Святой, Подгорный, Ушарал, Долгий и другие острова. Помимо них, увеличивается количество таких мелких островов, — говорит он.

Экоэксперт организовал экспедицию на этот новый остров. В ходе исследования выяснилось, что данную территорию стали обживать и дикие животные. Здесь обитают волки, кабаны и барсуки. В то же время прибрежная полоса превратилась в среду обитания для рыб и птиц.

Специалисты выразили тревогу в связи с тем, что происходящие изменения уровня воды в Каспийском море оказывают влияние на природный ландшафт региона.

Ранее сообщалось, что площадь островов в Каспийском море увеличилась в два-три раза.