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Мораторий на заполнение вакансий на госслужбе объявил аким СКО

3 Октября 2019 00:30
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Мораторий на заполнение вакансий на госслужбе объявил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поручил оптимизировать работу госорганов региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Руководитель департамента по делам государственной службы Елена Степаненко сообщила на заседании межведомственной комиссии по противодействию коррупции о 309 вакансиях в госорганах области.

«Проведенный анализ показывает, что в местных государственных органах за 9 месяцев сменилось 519 госслужащих. В том числе 211 человек ушли из системы госслужбы. Остается нестабильным состав государственных служащих в управлении здравоохранения, координации занятости и социальных программ. Наиболее высокая сменяемость в районах имени Г. Мусрепова, Акжарском, Жамбылском, Магжана Жумабаева, Кызылжарском, Шал акына, Тайыншинском», - проинформировала Е. Степаненко.

Причины сменяемости всё те же: смена места жительства, низкая заработная плата, неудовлетворенность условиями труда, переход в частные и бюджетные организации. В анкетах и опросах госслужащие указывают на неудобный график работы, слабое техническое оснащение, излишнюю загруженность различными поручениями, отсутствие карьерного роста, морально-психологический климат в коллективе.

Несмотря на 11% вакансий, аким области Кумар Аксакалов объявил мораторий на их заполнение.

«Будем оптимизироваться. Все переводим в «цифру». Не нужно такое количество людей. Аппараты должны быть компактными. Иначе - бюрократия и неповоротливость, затягивание принятия решений. В следующем году поставьте ориентир: если образовалась вакансия, не будем ее заполнять», - сказал глава региона.

Он добавил, что средства от экономии должны направляться на выплату заработной платы – премиальные за выходные дни, сверхурочные.

«По отдельным районам мне приходит информация, что эти средства направляются на другие нужды, не на зарплату. Запрещаю использование экономии на другие цели. Там и так низкие заработные платы, вы еще умудряетесь деньги куда-то направлять», - подчеркнул К. Аксакалов.

По его мнению, каждый случай увольнения госслужащих должным быть предметом обсуждения.

«Повальная сменяемость дает сигнал о том, что в коллективе нездоровая обстановка. Надо стимулировать и воспитывать людей, обучать. У нас 76% карьерный рост – хороший показатель. Госслужащие должны видеть, что с должности специалиста он может вырасти до начальника управления. Такие примеры у нас в области есть. Руководители управлений, акимы районов должны готовить кадры себе на замену. Согласно закону, ротация акимов районов происходит через 4 года, руководителей управлений – 3 года. Придет время освобождать место – кто придет. Этот человек должен быть в курсе всей работы, которая проводится, чтобы не тормозить процессы», - сказал К. Аксакалов.

Поднял аким области вопрос бюрократии, которая, по его словам, есть во всех органах. Глава региона считает, что, наверняка, сотрудники акиматов жалуются в анонимных опросах на большое количество отчетов, порой ненужных.

«Запрещаю. Оптимизируйте всевозможные отчеты в области. Сделайте базу данных, которые необходимы по каждой отрасли. Пусть акиматы забивают раз в месяц информацию. Все возьмете в открытом доступе. Не заставляйте писать бесконечные отчеты. Запретите направлять запросы о предоставлении информации начальникам отделов. Нужно сократить до минимума число тех, кто имеет право направлять запросы. Всевозможные поездки на совещания в городе прекратить – для чего селектор. Всю работу оптимизируйте», - поручил руководителю аппарата акима области К. Аксакалов.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Акимат,
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Автор:

Олеся Жуковень

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