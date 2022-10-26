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Мораторий на вывоз угля автотранспортом ввели в Кыргызстане

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
26 Октября 2022, 15:53
Мораторий на вывоз угля автотранспортом ввели в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз угля автомобильным транспортом за пределы страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Кабинета министров Кыргызской Республики.

Исключение сделано для пунктов пропуска на кыргызско-китайской государственной границе «Иркештам автодорожный» и «Торугарт автодорожный». Принятое решение связано с целью сокращения фактов контрабанды и достоверного учета экспорта угля.

Министерству транспорта и коммуникаций, Государственной таможенной и Пограничной службам КР поручено принять необходимые меры для реализации решения.

Запрет введен сроком на шесть месяцев.


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