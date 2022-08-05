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Мораторий на вывоз бумаги, картона, древесины и лесоматериалов ввели в Кыргызстане
5 Августа 2022 16:15

Мораторий на вывоз бумаги, картона, древесины и лесоматериалов ввели в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане ввели временный запрет на вывоз регенерируемой бумаги и картона (макулатура и отходы), древесины и лесоматериалов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Кыргызской Республики.

Принятое решение связано с целью недопущения критического недостатка сырьевых ресурсов на внутреннем рынке страны, а также для стимулирования производства и увеличения экспорта готовой продукции.

Запрет введен сроком на шесть месяцев.






Фото: sense-life.com

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