Мораторий на проверки МСБ: пресечено 30 незаконных проверок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК рассказали о нарушениях моратория на проверки бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 января 2020 года в стране действует трехлетний мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса. Исключения составляют проверки, направленные на предотвращение массовых угроз жизни и здоровья населения, окружающей среде, устранение законности и другое. К примеру, проверки, которые проводятся в случаях отравления людей, пожаров, невыплат заработных плат не попадают под действие данного моратория.

«Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в рамках своей надзорной деятельности ведет не только учет таких проверок, но и проверяет законность их назначения.

Как показал анализ, введенный мораторий и действующие карантинные ограничения способствовали снижению в 2020 году количества проверок в отношении бизнеса в 5 раз. Если в 2019 году предприниматели были подвергнуты проверкам 128 тысяч раз, то в 2020 году количество проверок составило чуть более 27 тысяч, за 5 месяцев текущего года - 5 тысяч», - говорится в сообщении.

По данным Комитета, за истекший период в рамках моратория на проверки малого и микро бизнеса сотрудниками Комитета пресечено 30 незаконных проверок.

Отметим, что весь процесс учета и регистрации проверок оцифрован в информационной системе «Единый реестр субъектов и объектов проверок» (ЕРСОП). Данная система в первую очередь, создана для защиты бизнеса от незаконных проверок, которая обеспечивает прозрачность государственного контроля и надзора.

В рамках ЕРСОП разработано мобильное приложение «Qamqor», через которое предприниматели могут получать уведомления о предстоящих проверках, подавать жалобы в режиме онлайн. На сегодняшний день приложением пользуется более 110 тысяч бизнесменов.

«Если предприниматели столкнулись с неправомерными действиями со стороны сотрудников проверяющих госорганов, просим сообщать по номеру телефона 115 - единый номер call-центра Генеральной прокуратуры. Также по указанным вопросам можно обратиться в Комитет и его территориальные органы», - отметили в ведомстве.

Кроме того, любой предприниматель, к которому пришли с проверкой, может посмотреть на информационном сервисе qamqor.gov.kz законность проверки, введя номер акта в соответствующее поле. Получив информацию о проверяющем органе, периоде проверки, данных о проверяющем лице, можно удостовериться в регистрации проверки. Если таких сведений нет, то проверка не регистрировалась в органах прокуратуры, и она незаконная.