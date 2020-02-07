Мораторий на проверки и освобождение от налогов — как будет развиваться бизнес в РК в ближайшие 3 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В своем послании народу Казахстана Глава государства К. Токаев отметил, что эффективный малый и средний бизнес – это прочная основа развития города и села, которая играет важную роль в социально-экономической и политической жизни страны. Президент уделяет особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса, развитие которого с 2020 года изменится. С 1 января 2020 года сроком на три года вступил в силу мораторий на проверки, профилактический контроль и надзор с посещением в отношении субъектов малого, в том числе микропредпринимательства. PrimeMinister.kz рассказывает, как будет развиваться казахстанский бизнес в ближайшие три года, передает МИА «Казинформ».

По данным Министерства национальной экономики, действие моратория не распространяется на проверки, направленные на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку, также прямую или непосредственную угрозу конституционному строю и национальной безопасности. В таких случаях проверки будут проводиться на основании решения первого руководителя органа контроля и надзора.

Кроме того, проверки могут проводиться, если их инициировал сам предприниматель в отношении собственной деятельности, а также по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом.



Стоит отметить, что мораторий не касается прокурорских, таможенных, встречных налоговых проверок, некоторых видов тематических проверок, а также проверок недропользователей, профилактического надзора с проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции, профилактического контроля и проверок субъектов аккредитации в области оценки соответствия.

Указом установлено, что мораторий не действует на проверки, профилактический контроль и надзор с посещением, начатые в 2019 году. Субъекты частного и государственного предпринимательства, относящиеся к категориям малого и микропредпринимательства попадают под действие моратория.

В ходе своей деятельности субъекты предпринимательства должны соблюдать законодательство страны, права и законные интересы физических и юридических лиц, а также обеспечивать безопасность и качество товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями законодательства РК. Данные обязательства должны соблюдаться субъектами предпринимательства также в период моратория.



Наряду с этим, в Послании Главы государства от 2 сентября 2019 года предусматривается освобождение от уплаты налога на доход сроком на три года только налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы и признаваемые субъектами микро или малого предпринимательства.

Налог на доход — это корпоративный подоходный налог, индивидуальный подоходный налог, единый земельный налог для крестьянских и фермерских хозяйств, а также социальный налог для налогоплательщиков, работающих по упрощенной декларации. Все остальные налоги и платежи будут уплачиваться при возникновении обязательств.

Справочно: По законодательству микробизнес – это индивидуальные предприниматели с количеством работников до 15 человек или с годовым доходом до 30 тыс. минимальных расчетных показателей (далее – МРП) (79 530 тыс. тенге), а малый бизнес — это индивидуальные предприниматели и юридические лица с количеством работников до 100 человек и с годовым доходом до 300 тысяч. МРП (795 300 тыс. тенге).





Сколько бизнесменов будут освобождены от налогов?

По предварительным расчетам, освобождение от уплаты налогов на доходы получат порядка 1,2 млн налогоплательщиков на сумму более 380 млрд тенге на трехлетний период.

Правительством Казахстана в целях улучшения бизнес-климата в стране на системной основе ведется работа по реформированию действующего законодательства, совершенствованию разрешительной системы, упрощению процедур создания бизнеса, оптимизации государственной контрольно-надзорной деятельности.

Так, согласно официальным статистическим данным, за 9 месяцев 2019 года доля МСП в ВВП составила 29,5%, что больше на 0,6% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (январь-сентябрь 2018 года – 28,9%).

Кроме того, за январь-июнь 2019 года выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства составил 12 662,7 млрд тенге и увеличился в сравнении с соответствующим периодом 2018 года на 10,8% (январь-июнь 2018 года -10 638 млрд тенге).

Количество зарегистрированных субъектов МСП на 1 декабря 2019 года составило 1,6 млн единиц, данный показатель выше на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, число действующих субъектов возросло на 7,8%, составив при этом 1,3 млн единиц.





Казахстан в ТОП-25 среди 190 стран мира в рейтинге «Doing Business»

Рост показателей в официальных статистических данных, а также вхождение Казахстана в ТОП-25 лучших в ведении бизнеса среди 190 стран мира в рейтинге «Doing Business» Всемирного Банка подтверждают действенность принимаемых мер, направленных на создание благоприятных условий для развития бизнеса.



На сегодняшний день Казахстан не только занял 25 место в рейтинге Всемирного Банка, но и вошел в число стран, реализовавших регуляторные реформы в разрезе более трех индикаторов легкости ведения бизнеса в 2017-2018 годах, поднявшись на 11 позиций вверх в период с 2017 года (2017 г. – 36 место, 2018 г. – 28 место).

Принимаемые меры позволяют раскрыть предпринимательский потенциал, улучшить рост малого и среднего предпринимательства, что способствует экономическому росту и улучшению благосостояния страны.



Достижение страны в рейтинге «Doing Business» свидетельствует об имеющемся потенциале укрепления данной позиции, но и устанавливает задачу по вхождению в ТОП-20 стран с наилучшими условиями для ведения предпринимательства.



В этой связи, Правительством в целях улучшения достигнутых результатов проведена работа по разработке 8-го пакета законодательных поправок по вопросам улучшения бизнес-климата в рамках индикаторов рейтинга «Doing Business», принятие которого положительно отразится на развитии бизнеса, привлечет дополнительные инвестиции в страну.



На сегодня проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам улучшения бизнес-климата» включает в себя порядка 200 поправок в более 30 нормативных правовых актов.

Наряду с введением законодательных норм по улучшению бизнеса, в рамках Государственных программ «Дорожная карта бизнеса-2025» и механизма кредитования приоритетных проектов оказывается финансовая поддержка бизнеса.

При этом для реализации Программы на ближайшие 4 года выделены бюджетные средства в размере 421 млрд тенге, также установлены целевые индикаторы, соответствующие стратегическому плану развития страны до 2025 года.

По итогам реализации Программы ожидается увеличение доли МСБ в ВВП не менее 35%, доведение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП не менее 13,4%.