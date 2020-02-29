Мораторий на проверки бизнеса: как проверить противопожарное состояние объектов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вступивший в силу с 1 января 2020 года указ Главы государства о моратории на проверки малого бизнеса прокомментировали в ДЧС Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 для улучшения условий развития предпринимательства введен мораторий для субъектов малого бизнеса на три года, - напомнила главный специалист ДЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева. - По исполнению данного поручения приостановлена плановая проверка противопожарного состояния объектов малого бизнеса, в том числе микробизнеса. Для контроля и исполнения разработан план работы в отношении проверочных мероприятий на предмет пожарной безопасности».

По словам спикера, если раньше относящийся к высокой степени риска малый и микробизнес проверялся не менее одного раза в год, то теперь это исключено. Но есть нюансы.

«Сотрудник гражданской защиты не будет проводить проверки по особому порядку, а также в рамках внеплановых проверок по контролю исполнения предписания. Но если поступят обращения, то проверки, направленные на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку, будут проводиться на основании решения первого руководителя центрального государственного органа. Субъекты среднего и крупного бизнеса будут также проверятся сотрудниками гражданской защиты», - рассказала Сауле Мунатаева.

К субъектам высокой степени риска, по словам спикера, относятся субъекты малого и микробизнеса по объективным критериям оценки степени риска, зависящего от вида их деятельности.

«Как правило, в малом бизнесе задействовано до ста человек. Именно эти субъекты отстранены от проверок на ближайшие три года, - уточнила главный специалист ДЧС. - Но, хочу подчеркнуть, что введенный в действие мораторий не снимает ответственности с руководителей субъектов в отношении соблюдении требований пожарной безопасности».

По данным ДЧС, в минувшем году в регионе на объектах высокой степени риска зарегистрировано восемь пожаров, на объектах незначительной степени риска - 48 пожаров.

«Предпринимателей просим соблюдать правила пожарной безопасности. В случае противоправных действий сотрудников гражданской защиты можно обратиться в ДЧС области по телефону 8-726-2-999062», - проинформировали в департаменте по ЧС Жамбылской области.