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Мораторий на прием на госслужбу могут ввести в Казахстане

18 Марта 2021 17:49
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Мораторий на прием на госслужбу могут ввести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют ввести мораторий на занятие должностей на государственной службе. Об этом сообщил директор департамента государственной службы АДГС Жаркын Тлеукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Соответствующий проект Указа находится сейчас на рассмотрении. В рамках данного проекта вопрос введения моратория на занятие должностей до 1 июля рассматривается», - сказал Жаркын Тлеукенов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее он сообщил, что с 1 июля текущего года Казахстан переходит на новую систему оплаты труда госслужащих.

С 2018 года пилот по новой системе оплаты труда проходит и доказал свою эффективность в плане повышения привлекательности госслужбы и эффективности.

«Сейчас проект распределения должностей по уровням по принципу «равная оплата - за равный труд» разработан, прорабатывается методология по распределению должностей по так называемым функциональным блокам. То есть, насколько должность прямо влияет на достижение стратегических целей и задач. Есть стратегические должности в блоке, есть должности, которые содействуют в реализации этих функций, есть должности, которые осуществляют техническое сопровождение и функционирование госоргана. Опять-таки, в зависимости от принадлежности к тому или иному функциональному блоку будет дифференцирован размер заработной платы», - пояснил Жаркын Тлеукенов.

Было сообщено, что расчеты по номинальному значению зарплаты сейчас осуществляются уполномоченными органами.

«Основной упор будет сделан на повышение заработных плат на сельском и районном уровне для сокращения диспропорций. Предварительно прирост по всей системе госслужбы составит от 150 до 30%», - резюмировал Жаркын Тлеукенов.



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#Другие государственные органы   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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