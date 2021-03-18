Мораторий на прием на госслужбу могут ввести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют ввести мораторий на занятие должностей на государственной службе. Об этом сообщил директор департамента государственной службы АДГС Жаркын Тлеукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Соответствующий проект Указа находится сейчас на рассмотрении. В рамках данного проекта вопрос введения моратория на занятие должностей до 1 июля рассматривается», - сказал Жаркын Тлеукенов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее он сообщил, что с 1 июля текущего года Казахстан переходит на новую систему оплаты труда госслужащих.

С 2018 года пилот по новой системе оплаты труда проходит и доказал свою эффективность в плане повышения привлекательности госслужбы и эффективности.

«Сейчас проект распределения должностей по уровням по принципу «равная оплата - за равный труд» разработан, прорабатывается методология по распределению должностей по так называемым функциональным блокам. То есть, насколько должность прямо влияет на достижение стратегических целей и задач. Есть стратегические должности в блоке, есть должности, которые содействуют в реализации этих функций, есть должности, которые осуществляют техническое сопровождение и функционирование госоргана. Опять-таки, в зависимости от принадлежности к тому или иному функциональному блоку будет дифференцирован размер заработной платы», - пояснил Жаркын Тлеукенов.

Было сообщено, что расчеты по номинальному значению зарплаты сейчас осуществляются уполномоченными органами.

«Основной упор будет сделан на повышение заработных плат на сельском и районном уровне для сокращения диспропорций. Предварительно прирост по всей системе госслужбы составит от 150 до 30%», - резюмировал Жаркын Тлеукенов.



