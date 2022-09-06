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    12:46, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Мораторий на повышение пенсионного возраста для женщин до 2028 года введут в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил планы по решению актуальных проблем в сфере образования и здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях решения проблем аварийных и трехсменных школ в рамках нового нацпроекта «Комфортная школа» до 2025 года будут построены школы на 800 тыс. ученических мест. В сфере здравоохранения в целях удовлетворения нужд сельских жителей страны разрабатывается нацпроект «Модернизация сельского здравоохранения», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства, озвучивая положения проекта Общенационального плана по реализации Послания Главы государства.

    Кроме того, будут выработаны меры по комплексному улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством ГЧП.

    Разработка новых нацпроектов в сферах здравоохранения и образования, по словам министра, на завершающей стадии.

    «Кроме того, будут приняты законодательные поправки, предусматривающие введение моратория на повышение пенсионного возраста для женщин до 2028 года, с фиксацией 61 года как установленного возраста, и увеличение с 1 января 2023 года продолжительности периода назначения выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет», - добавил А. Куантыров.


    Фото: www.tagesspiegel.de



    Теги:
    Правительство РК Общество Пенсия Миннацэкономики Послание Президента РК-2022 Послание Президента РК Правительство
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