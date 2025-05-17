Moody’s понизило кредитный рейтинг США

Как сообщает агентство Moody’s, понижение на одну ступень в 21-уровневой рейтинговой шкале отражает устойчивый рост государственного долга и расходов на его обслуживание за последние более чем десять лет. Эти показатели уже существенно превышают аналогичные у стран с сопоставимыми рейтингами.

Moody’s указывает, что последовательные администрации США и Конгресс не смогли договориться о мерах, способных переломить тенденцию к высоким дефицитам бюджета и росту процентных выплат. В настоящее время рассматриваемые бюджетные предложения, по мнению агентства, не приведут к значительным многолетним сокращениям обязательных расходов и дефицита.

Эксперты прогнозируют, что в течение следующего десятилетия бюджетные дефициты будут расти на фоне увеличения расходов на социальные обязательства при стабильных доходах государства. Это усилит долговую нагрузку и приведёт к дальнейшему росту расходов на обслуживание долга. Таким образом, фискальные показатели США, как ожидается, будут ухудшаться — как в историческом контексте, так и по сравнению с другими высоко оценёнными странами.

Несмотря на понижение рейтинга, Moody’s сохраняет стабильный прогноз, указывая на «сбалансированные риски» на уровне Aa1. Среди сильных сторон США агентство выделяет масштаб, устойчивость и динамичность экономики, а также статус доллара как мировой резервной валюты.