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    03:00, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Монумент в форме яблока появится в Аргентине в знак дружбы между Алматы и Росарио

    Монумент в форме яблока появится в Аргентине в знак дружбы между Алматы и Росарио
    Фото: dimashnews.com

    Шестиметровый монумент «Alma del Río» в форме яблока установят на площади Республики Казахстан в городе Росарио, Аргентина. Уникальная архитектура будет отражать особую связь между Алматы и Росарио, которые с 2019 года являются городами-побратимами, передает агентство Kazinform со ссылкой на dimashnews.com

    Проект памятника был представлен директором центра культуры Казахстана в Латинской Америке Ириной Вагнер. Презентация состоялась на пресс-конференции, посвященной матчу Казахстана против Аргентины на Кубке Дэвиса.

    По словам Ирины, монумент, покрытый небольшими керамическими элементами, напоминающими мозаику, символизирует единство, дружбу и мир во всем мире. Примечательно, что каждая часть памятника будет создана благодаря пожертвованиям поклонников Димаша Кудайбергена, что еще раз подчеркивает их сплоченность.

    Проектировали монумент известные аргентинские художники-скульпторы Густаво Аугсбургер и Даниэль Косик.

    Название памятника «Alma del Río» переводится, как «Душа реки», и в то же время является интересной игрой слов, включающей в себя названия двух городов: «Alma» — Алматы и «Rio» — Росарио.

    Открытие монумента планируется 16 декабря 2024 года в честь Дня независимости Республики Казахстан.

    Кроме того, на пресс-конференции было презентовано первое учебное пособие по казахскому языку для испаноговорящих, которое вскоре будет доступно в нескольких странах.

    Теги:
    Культура Архитектура Аргентина Димаш Кудайберген Общество
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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