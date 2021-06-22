Монумент памяти медработников, погибших в борьбе с COVID-19, открыли в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе появился новый парк «Денсаулық», обещающий стать одним из популярных мест отдыха для жителей и гостей города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним , к 30-летию независимости Республики Казахстан в областном центре на пяти гектарах прибрежной зоны открылся парк здоровья «Денсаулық». Обустроены спортивные площадки для бега, альпийской ходьбы, тенниса, баскетбола, футбола, стрит воркаута. Парк создан без использования бюджетных средств - на спонсорские средства и добровольные перечисления однодневного заработка медиков.

Торжественное открытие парка было приурочено ко Дню медицинского работника.

В новом парке установлены две памятные стелы, автором которых является жамбылский скульптор Бектур Майрин, проживающий в Нур-Султане. Это 6-метровая стела «Ваше здоровье – в ваших руках», символизирующая призыв к жителям поддерживать свое здоровье, заниматься пешими прогулками, бегом, спортивными играми, активным досугом.

И вторая стела – монумент «Светя другим - сгораю сам», посвященный памяти медицинских работников, погибших в борьбе с COVID-19. В ходе торжественной церемонии представители общественности города и области возложили цветы к подножию стелы памяти. В память об ушедших врачах в небо было запущено 20 белых шаров.

Известно, что в борьбе с коронавирусной инфекцией жамбылцы потеряли 20 медицинских работников. Надпись на постаменте памятника «Светя другим - сгораю сам» никого не оставила равнодушным.

Монумент памяти представляет собой две стелы со знаком медицины, свечой памяти, надписью «Вечная память медицинским работникам, погибшим в борьбе с COVID-19» и изображением вируса. Установлена здесь и фигура медика в защитном костюме, сидящего у подножия в измождении, с опущенной головой. Все надписи выполнены на трех языках: казахском, русском и английском.

«За последнее время пандемия COVID-19 внесла свои жесткие коррективы в мирную жизнь всей планеты, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев. - И первыми на борьбу с новой коварной инфекцией поднялись настоящие герои нашего времени – люди в белых халатах. К сожалению, в этой борьбе медицинское сообщество области потеряло своих коллег, выполнявших профессиональный долг на боевом посту. Это не должно быть забыто, это должно остаться в памяти народа на века. По нашей инициативе в парке «Денсаулык» установлена стела памяти «Светя другим - сгораю сам» - медицинским работникам, павшим в борьбе с COVID-19». Пандемия продолжается, вирус видоизменяется, медицинские работники продолжают свою борьбу на переднем крае эпидемиологической войны. Мемориал памяти будет всем нам напоминать о подвигах наших коллег, с честью выполнивших свой гражданский и профессиональный долг».