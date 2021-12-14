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Монумент Независимости открыли в Атырауской области

14 Декабря 2021 23:26
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Монумент Независимости открыли в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Монумент Независимости открыли в поселке Аккыстау Исатайского района Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Высота памятника, который установлен в центре посёлка Аккыстау, составляет 16 метров. Ширина - 6,5 метров. На вершине монумента изображен священный шанырак, вокруг которого летают птицы. Монумент украшают рельефно-скульптурные фигуры высотой 5 метров. На них изображены основные вехи развития независимого Казахстана за 30 лет, а также момент принятия присяги Елбасы Нурсултана Назарбаева.

В торжественном мероприятии по случаю открытия монумента Независимости принял участие заместитель акима Атырауской области Нариман Таушов, поздравивший жителей района с праздником.


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#Атырауская область   #Акимат   #30 лет Независимости  
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Автор:

Виктор Сутягин

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