Монумент двум погибшим в ДТП полицейским установили в Акмолинской области

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области прошло торжественное открытие монумента сотрудникам, погибшим в ДТП при исполнении служебных обязанностей, - Канату Отарбаеву и Канату Хамидуллину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, накануне профессионального праздника в отделе полиции Бурабайского района с соблюдением карантинных мер состоялась торжественная церемония открытия монумента в память о погибших при исполнении капитанах полиции Канате Отарбаеве и Канате Хамидуллине.

Собравшиеся почтили память погибших полицейских минутой молчания. В церемонии открытия приняли участие начальник департамента полиции Акмолинской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин, аким Бурабайского района Асет Муздыбаев, родные погибших, сотрудники районного отдела полиции и ветераны органов внутренних дел.

«Личный состав департамента полиции чтит память товарищей, погибших при исполнении служебного долга. Мы гордимся нашими коллегами, которые достойно несли службу в органах внутренних дел. Канат Отарбаев прослужил в полиции 16 лет, Канат Хамидуллин отдал службе 12 лет. Их профессионализм, преданность своей работе - пример доблести и чести», - отметил в своей речи главный акмолинский полицейский.

А. Баймурзин вручил вдовам погибших сотрудников договоры о приватизации жилья, отметив, что это самое малое, что могут сделать для них полицейские. Он подчеркнул, что семьи погибших всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку.

«Желаю Вам крепкого здоровья, карьерного роста, мирной службы. Чтобы Вы возвращались домой целыми и невредимыми. Вас ждут жены, дети, матери», - поздравила полицейских с профессиональным праздником вдова капитана полиции Галия Отарбаева.

Начальник департамента полиции, аким Бурабайского района, ветераны органов внутренних дел, сотрудники районного отдела полиции, родные и близкие покойных возложили цветы к памятнику.

Напомним, восемь месяцев назад страшная авария унесла жизни молодых участковых инспекторов, возвращавшихся с вызова. 15 октября в городе Щучинске водитель автомашины «Lexus NX20» допустил столкновение со служебной автомашиной отдела местной полицейской службы Бурабайского РОП. Водитель и пассажир служебной автомашины - участковые инспекторы полиции ОМПС Бурабайского РОП от полученных травм скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. За рулем второй автомашины оказался ранее неоднократно судимый и лишенный права управления транспортным средством 25-летний житель города Щучинска.

У погибших остались жены и дети.