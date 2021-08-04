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Монтеры упали с 15-го этажа в шахту лифта в Атырау
4 Августа 2021 13:07
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау двое монтеров провалились с 15-го этажа в шахту лифта. Один погиб на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе Департамента по ЧС региона, трагическое происшествие произошло сегодня около 10 часов по местному времени в жилом комплексе «Ардагер» по улице Сатпаева, 17.
Во время демонтажных работ двое работников ТОО «Лифт Инвест» провалились в шахту лифта с 15-го этажа.
В результате ЧП один сотрудник, 1981 года рождения, скончался на месте. Второй с различными телесными повреждениями доставлен в областную больницу.
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