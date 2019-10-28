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Монтажной пеной залил машины злоумышленник в Петропавловске
28 Октября 2019 12:17
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, во дворе улицы Партизанская, 12, неизвестный залил несколько автомобилей монтажной пеной, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Видео с забрызганными монтажкой машины появилось в социальных сетях. В пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области сообщили, что поступило несколько заявлений.
«Факт повреждения автомобилей монтажной пеной внесен в единый реестр досудебных расследований по уголовной статье «Хулиганство». В ходе подворного обхода после изучения данных камер видеонаблюдения был задержан 15-летний житель района М. Жумабаева. Продолжается работа следственно-оперативной группы, направленная на изучение всех обстоятельств инцидента», - прокомментировали в пресс-службе.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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