16 Июня 2022 13:42

Монтажник погиб на ТЭЦ-2 в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Очередная трагедия со смертельным исходом произошла в АО «АрсалорМиттал Темиртау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, 16 июня 2022 года, при производстве монтажных работ на котле № 7 ТЭЦ-2, произошел смертельный случай. Работник ТОО «AB Construction» 1986 года рождения упал с высоты, получив при этом травмы несовместимые с жизнью», - сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

На данный момент случай расследуется.

Руководство компании «AB Construction» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

ТЭЦ-2 является крупнейшим генерирующим предприятием компании «АрселорМиттал Темиртау». Выработанная станцией электроэнергия идет на покрытие электрических нагрузок предприятий компании. Избыток электроэнергии продается на рынке электроэнергии Республики Казахстан. Это одна из трех электростанций Темиртауского энергоузла.