Монтаж метеорадаров начали в Актюбинской области

ШАЛКАР.КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области в городе Шалкаре начался монтаж доплеровского метеорологического радиолокатора (далее - ДМРЛ), производства BARON Services Inc, США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Специалисты Национальной гидрометеорологической службы Казахстана совместно с представителями американской компании BARON Services Inc приступили к монтажу третьего ДМРЛ. Данный радар устанавливают в городе Шалкаре Актюбинской области.

Ранее монтаж двух ДМРЛ был завершен в городе Талдыкоргане Алматинской области и городе Торгае Костанайской области. Сейчас там проводятся работы по пуско-наладке и вводу в эксплуатацию ДМРЛ.

ДМРЛ предназначен для обнаружения и предоставления в режиме реального времени, точной информации о местоположении и характере перемещения зон интенсивных осадков, гроз, града, шквалов, зон турбулентности, высоких скоростей ветра и др. на больших территориях.

В 2018-2019 годах Казгидромет закупил 5 ДМРЛ, производства США. Два из них производства Enterprise Electronic Corporation и три BARON Services Inc. Радиолокационная информация в дополнении с данными наземной метеорологической сети даст возможность прогнозировать погоду на разные периоды времени - 1-3 часа (наукастинг) по данным одного ДМРЛ и до одних суток по картам единого радиолокационного поля, корректировать прогнозы, разрабатывать штормовое предупреждения.

Учитывая резко-континентальный характер климата Казахстана, детализированный прогноз погоды на ближайшие часы является очень востребованным на территории нашей республики, где наблюдаются частые изменения погоды.

В рамках данного проекта следующий ДМРЛ будет установлен в городе Жезказгане Карагандинской области.



