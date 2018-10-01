Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет, передает ВВС.
Она умерла утром в субботу в больнице Сан-Пау в Барселоне, уточняет агентство Франс пресс со ссылкой газету Il Pais.
В сентябре стало известно, что певица проходит лечение в одной из клиник Барселоны.
По данным Il Pais, похороны состоятся в понедельник.
Творческая карьера Кабалье продолжалась 50 лет. 7 января 1962 года каталонская певица дебютировала на сцене оперного театра «Лисео» в опере Рихарда Штрауса «Арабелла».
Она стала знаменита благодаря исполнению ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. Певица исполнила почти 90 ролей и около 800 камерных произведений.
В 1992 году на открытии летней Олимпиады в столице Каталонии она вместе с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри исполнила песню «Барселона», которая стала хитом. Песня была впервые выпущена в 1987 году и стала гимном Олимпийских игр.
Напомним, мировая оперная звезда Монсеррат Кабалье выступала в 2006 году на торжественной церемонии открытия Дворца мира и согласия.
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