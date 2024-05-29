Казахстанский моноспектакль «Мой маленький Оскар» представят в Душанбе

Спектакль будет представлен ведущей актрисой Национального академического русского театра драмы имени М. Лермонтова Алматы Марианной Покровской.

Спектакль является участником семи международных фестивалей, был отмечен как «Лучший моноспектакль» (Россия) и «Лучшая женская роль» (Казахстан).

Спектакль основан на романе Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар и Розовая дама».

- Это история десятилетнего мальчика, который смертельно болен, но находит в себе силы, чтобы полноценно прожить свою короткую и такую большую жизнь. Помогает ему в этом Розовая дама, пожилая сиделка, с которой его связывает крепкая дружба. Вместе с ней он учится любить и прощать, дружить и верить, принимать жизнь во всех её проявлениях и радоваться каждому дню, — рассказали в театре.