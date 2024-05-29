Казахстанский моноспектакль «Мой маленький Оскар» представят в Душанбе
Моноспектакль «Мой маленький Оскар» будет представлен с 28 по 30 июня в Государственном молодежном театре имени Махмудджона Вахидова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Ховар.
Спектакль будет представлен ведущей актрисой Национального академического русского театра драмы имени М. Лермонтова Алматы Марианной Покровской.
Спектакль является участником семи международных фестивалей, был отмечен как «Лучший моноспектакль» (Россия) и «Лучшая женская роль» (Казахстан).
Спектакль основан на романе Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар и Розовая дама».
- Это история десятилетнего мальчика, который смертельно болен, но находит в себе силы, чтобы полноценно прожить свою короткую и такую большую жизнь. Помогает ему в этом Розовая дама, пожилая сиделка, с которой его связывает крепкая дружба. Вместе с ней он учится любить и прощать, дружить и верить, принимать жизнь во всех её проявлениях и радоваться каждому дню, — рассказали в театре.
Kazinform со ссылкой на партнерское агентство Ховар.