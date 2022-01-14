Монополизировали рынок и уходят от ответственности – аким СКО о технадзоре

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что филиал центра качества дорожных активов лояльно относится к компаниям, которые допускают нарушения при ремонте и строительстве дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Много нареканий. Вы говорите, что все устранено, почему тогда дороги приходят в негодность? Не надо говорить о большегрузах и перегрузах. Считаю, что центр качества либерально работает. Лаборатория должна работать жестко. Не надо ни с кем либеральничать. Это законом запрещено. Когда говорите, что все нарушения устранены, сразу смущает. Дороги тогда должны быть в нормальном состоянии. Миллиарды выделяем. Должен быть результат», - заявил на коллегии управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог глава региона.

В своем отчете о работе за прошлый год и.о. директора филиала центра качества дорожных активов Марат Дарбаев отметил, что на республиканских участках 58 проб материалов не соответствовали требованиям нормативно-технической документации, областного значения - 75 проб материалов, районного значения и улиц населенных пунктов - 68 проб. По его словам, все замечания и несоответствия устранены либо будут устранены в этом году в рамках гарантийных обязательств.

«Было нарушение технологического процесса при укладке полотна, несоответствие температурного режима при укладке, укатке асфальта. В таком случае составляется акт, пишем письма заказчикам и подрядчикам о необходимости исправить нарушения в определенные сроки. Потом едем снова на участок для проверки. Подрядчик устраняет за свой счет. В основном, реагируют, исправляют. У многих подрядчиков нет службы контроля качества, нет лабораторий. Думаю, им нужно обратить на это внимание», - сказал М. Дарбаев.

Аким области уверен, что с каждым годом контроля должно быть больше, у центра есть лаборатория, которая позволяет определять качество материалов.

Еще одной проблемой М. Дарбаев назвал проведение постоянного контроля качества работ со стороны привлеченного технадзора.

«На всех объектах, где технадзор должен постоянно находиться на объекте и осуществлять контроль за технологическим сопровождением ремонта, выявлялось его отсутствие или один тот же эксперт технадзора курирует четыре-пять объектов ремонтных работ у одного заказчика. На таких объектах, соответственно, и выявлялись грубые замечания», - сказал М. Дарбаев.

К. Аксакалов ситуацией был явно возмущен и дал соответствующие поручения своему заместителю, курирующему отрасль Сержану Аблалиеву.

«Некоторые чуть ли монополизировали рынок и, пользуясь пробелами в законодательстве, уходят от ответственности. Как это так? Надо все приводить в порядок. Это должно быть предметом разбирательства, и о предпринимаемых мерах доложите. Вы как специалист в этой отрасли должны знать абсолютно все, как обеспечить качество работы. Если проблема в специалистах – надо менять их. Если они не могут потребовать по всей строгости закона. Компания «Есильстройэкспертиза» в прошлом году - 100 объектов и штат 15 человек. Что, больше некому технадзор осуществлять, кроме этой компании? Все монополизировали. Я знаю, демпингуют по максимуму, выигрывают все и потом начинают бегать. Разбирайтесь», - сказал аким области.

Филиалу центра качества дорожных активов К.Аксакалов рекомендовал принципиально и жестко проверять работу по ремонту и строительству дорог.

«Инструментов и полномочий хватает. Семь районов области и город Петропавловск заключили с центом договоры на проведение работы. Остальным в ближайшее время решить вопрос. Все районы должны обеспечить работу центра. Больше средств закладывайте, чтобы проверок было больше», - добавил К. Аксакалов.