29 Июня 2022 20:11

Монополисты препятствуют переходу управления жилыми домами на новый формат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель объединения собственников имущества Еркебулан Менджасаров заявил, что монополисты препятствуют переходу домов на управление в новом формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со стороны жильцов препятствуют немногие. Как говорил Президент, нужно принимать в этой сфере антимонопольные меры. Когда создавалось объединение собственников имущества, со стороны монополистов препятствий было много. Например, жильцы берут в свои руки управление после того, как строительные компании продают квартиры в частную собственность. У строительных компаний есть гарантийный срок. Пока не пройдет этот срок, компании управляют жилыми домами с помощью подчиненной им управляющей компании. Они не дают возможности жильцам увидеть, насколько качественно строится объект, на каком уровне инфраструктура», – сказал Е. Менджасаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, первой проблемой, с которой столкнулись руководители объединений собственников имущества, было именно нежелание руководства строительных компаний, чтобы создавались ОСИ.

Б. Менджасаров отметил также, что у жильцов новых домов, сразу после приобретения квартир, нет возможности создать ОСИ, потому что они заняты получением технических документов на дом.



