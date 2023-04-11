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Монополиста оштрафовали почти на 5 млн тенге в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
11 Апреля 2023, 16:11
Монополиста оштрафовали почти на 5 млн тенге в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области АО «Севказэнерго» привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в департаменте по регулированию естественных монополий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сообщении ведомства указано, что в законную силу вступило постановление специализированного суда по административным правонарушениям города Петропавловска. Дело было возбуждено по факту несоблюдения порядка закупок субъектом естественных монополий. На предприятие наложили административный штраф в размере 4,9 млн тенге.

В пресс-службе областного суда пояснили, что в апреле 2021-го года АО «СевКазЭнерго» в ходе процедуры формирования перечня закупок, затраты на которые учитываются при утверждении тарифа, без проведения процедуры запроса ценовых предложений, допустив дробление годового объема закупок на части, заключило договор с АО «Трест Средазэнергомонтаж» на общую сумму 929,6 тысячи тенге. Компания оказывала услуги по подготовке специалистов, должностных лиц, ответственных за безопасное производство работ, по переподготовке рабочего персонала по вопросам промышленной безопасности и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, эксплуатации паровых котлов.

«15 марта специализированным судом по административным правонарушениям города Петропавловска рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении АО «Севказэнерго». Судом наложено административное взыскание в пределах санкции статьи 164 «Нарушение законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях» в размере 4 900 800 тенге как на субъект крупного предпринимательства. Вынесено частное постановление в адрес департамента по регулированию естественных монополий. Постановлением Северо-Казахстанского областного суда от 4 апреля постановление специализированного суда остановлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения», - прокомментировали в пресс-службе.


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