РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:25, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Монополиста оштрафовали на 1 млрд тенге за дорогие услуги по хранению сжиженного газа

    ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа»
    Фото: АЗРК

    Свыше 1 млрд тенге штрафа должно оплатить ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» за злоупотребление доминирующим положением, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции РК. 

    Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Атырауской области провел расследование деятельности ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа». В результате было установлено нарушение законодательства о защите конкуренции, а именно злоупотребление доминирующим положением на рынке сжиженного нефтяного газа через установление монопольно высоких цен.

    Специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау, решением от 5 марта 2024 года, привлек ТОО к административной ответственности. Была наложена конфискация монопольного дохода в размере свыше 955 млн тенге и административный штраф в сумме 162 млн тенге.

    Апелляционная инстанция судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда подтвердила решение первой инстанции, отклонив жалобу ТОО.

    Постановление суда вступило в законную силу.

    Теги:
    Атырауская область Нефть/газ Регионы Казахстана Энергетика
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!