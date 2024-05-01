Монополиста оштрафовали на 1 млрд тенге за дорогие услуги по хранению сжиженного газа

Свыше 1 млрд тенге штрафа должно оплатить ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» за злоупотребление доминирующим положением, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Атырауской области провел расследование деятельности ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа». В результате было установлено нарушение законодательства о защите конкуренции, а именно злоупотребление доминирующим положением на рынке сжиженного нефтяного газа через установление монопольно высоких цен.

Специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау, решением от 5 марта 2024 года, привлек ТОО к административной ответственности. Была наложена конфискация монопольного дохода в размере свыше 955 млн тенге и административный штраф в сумме 162 млн тенге.

Апелляционная инстанция судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда подтвердила решение первой инстанции, отклонив жалобу ТОО.

Постановление суда вступило в законную силу.